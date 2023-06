OVV’67 loopt promotie op een haar na mis: ‘Toch hebben we een fantastische prestatie neergezet’

Nacompetitie eerste/tweede klasse Opmars van Gilze eindigt na verlenging: ‘Mogen trots zijn op topseizoen’

Gilze is gestrand in de eerste ronde van de nacompetitie. Na een geweldige reeks in de tweede seizoenshelft, mocht het dorp voorzichtig dromen van een tweede promotie op een rij, maar Geldrop bracht een eind aan die illusie. Na verlenging dompelde de eersteklasser Gilze in rouw (1-0). ,,Maar het positieve gevoel overheerst.”