OVV’67 creëert weinig kansen en verliest, winnend DSE speelt ‘uitstekende’ tweede helft

Door de afwezigheid van trainer Remi van Mourik, zit Sietse Verhoeve, de trainer van het derde dameselftal, de afgelopen weken als coach op de bank bij het eerste vrouwenelftal OVV’67. Hij zag hoe zijn ploeg tegen Prinses Irene geen goed vervolg kon geven aan knappe overwinning van vorige week tegen Orion. ,,Het was geen goede wedstrijd van onze kant. We misten creativiteit op het middenveld waardoor we weinig creëerden.”

OVV’67 gaf zelf ook weinig kansen weg maar volgens Verhoeve ging Prinses Irene beter met de kansen om. ,,Door ongelukkig uitverdedigen komen zij halverwege de eerste helft op een 0-1 voorsprong. In de tweede helft komen er bij een corner zomaar twee spelers vrij in ons vijfmetergebied. Daarmee zetten zij de 0-2 eindstand op het scorebord.”

DSE-trainer Peter Baan ziet zijn ploeg een uitstekende tweede helft spelen. ,,We lieten Nuenen aan de bal de eerste helft, hopend op een fout. We stonden wat ingezakt en dat hebben we in de rust aangepast, waardoor we de wedstrijd gemakkelijk naar ons toetrokken. Helaas heeft FC Eindhoven verloren van Trekvogels waardoor het nu echt een strijd is om het kampioenschap.”