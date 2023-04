OVV'67 walst in drie minuten na rust over De Schutters heen: ‘De uitslag had hoger kunnen uitvallen’

Degradatie dreigt, maar DSE richt zich op en pakt eerste thuisover­win­ning van het seizoen

Het zo goed als gedegradeerde DSE (Topklasse) weigert om de handdoek zomaar in de ring te gooien. FC Rijnvogels uit Katwijk, dat eerder in het seizoen met 2-0 van DSE had gewonnen, moest het onderspit delven tegen de gemotiveerde vrouwen van DSE.