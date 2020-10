OVV'67-vrouwen behouden maximale score, nipte nederlaag DSE

't Zand - DSE 1-0 (0-0).

In een weekeinde waarin de nummers één en twee van de vrouwen hoofdklasse onderuit gingen, kreeg ook nummer drie DSE het deksel op de neus. Uit bij ’t Zand werd met 1-0 verloren. ,,Het was een gevecht om het middenveld”, aldus DSE-coach Peter Baan. ,,Zij maakten in de eerste helft het spel, terwijl wij op de omschakeling loerden.” Tien minuten na rust kwam ’t Zand op voorsprong. ,,Toen gingen we wat aanvallender spelen en zagen we dat we te veel ontzag hadden getoond. Het spelbeeld draaide om en wij waren de bovenliggende partij.” Gescoord werd er niet meer. ,,Alle ploegen op de ranglijst kruipen in dit weekeinde wat dichter bij elkaar.”