OVV'67 verliest ook herkansing en blijft in eerste klasse

Trainer Patrick van Biezen is teleurgesteld omdat er volgens hem meer in had gezeten. ,,We hadden niet hoeven te verliezen, want we waren beslist niet minder dan Prinses Irene. Na de 1-0 bleven we knokken. We zijn strijdend ten onder gegaan. Ik ben trots op deze ploeg, want we beleefden het beste seizoen tot nu toe", aldus Van Biezen.