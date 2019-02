OVV’67-trainer is vrij en fluit duel andere vijfdeklasser, TVC Breda al op zeventig tegengoals

zondag 5BSlechte tijden voor TVC Breda, dat al op zeventig tegentreffers staat na de wedstrijd tegen Neerlandia’31. Een aparte zondagmiddag ook voor Piet Gabriëls, trainer van OVV’67 (zondag 5C). Zijn ploeg was vrij door een afgelasting, maar Gabriëls mocht zich vervolgens melden als scheidsrechter bij het duel tussen SVC en TPO in 5B.

FC Dordrecht - De Schutters 7-0 (3-0).

,,FC Dordrecht was in alle opzichten beter, wedstrijd was na een half uur gespeeld”, verklaarde De Schutters-coach Edwin Nieuwlaat.

DEVO - SC Welberg 3-1 (1-0). 1-0 Suraj Ramkhelawan, 2-0 Patrick Koevoets, 2-1 Brandon Schippers, 3-1 Ramkhelawan.

,,Het veld en het spel was erg slecht, voetballen was bijna onmogelijk”, waren de woorden van SC Welberg-trainer Arie Pouwe na afloop. ,,Een uiterst sportieve wedstrijd waarin DEVO terecht aan het langste eind heeft getrokken’” aldus DEVO-leider Michael Koevoets.

SVC - TPO 4-3 (2-1). 1-0 Theo van Vliegen, 2-0 Tim van den Dool, 2-1 Kees van Drimmelen, 3-1 Michael van de Klundert, 3-2 Van Drimmelen, 4-2 Van Vliegen, 4-3 Kees Zantbergen.

,,Een overwinning met de hakken over de sloot, het karakter en doorzettingsvermogen van TPO zorgden nog bijna voor een gelijkspel”, aldus SVC-coach Karel Daamen. De scheidsrechter van dienst was Piet Gabriëls, trainer van vijfdeklasser OVV’67 (het duel van OVV’67 in 5C was afgelast). ,,De laatste dertig minuten was voetballen onmogelijk, het veld was eigenlijk onbespeelbaar’', gaf TPO-trainer Tijs van Bragt aan.

Neerlandia’31 - TVC Breda 8-1 (3-1). 1-0 Maxime van Gorp, 2-0 Thijs Huijben, 3-0 Tim Biemans, 3-1 Bennie Henneveer (pen.) 4-1 Van Gorp, 5-1 Biemans, 6-1 Frenk Loonen, 7-1 Jelle Rozen, 8-1 Luc van de Hoeven.

,,Voetballend waren we de eerste helft zeker beter, de tweede helft liepen we allemaal uit positie. Deze stevige nederlaag werkt opnieuw hard door, gelukkig is mijn ploeg wel van goede wil’' aldus TVC Breda-trainer Twan van Fessem.

Molenschot - SSW 3-2 (1-1). 1-0 Dennis Wirken, 1-1 Kevin Overtoom, 2-1 Wirken, 2-2 SSW, 3-2 Teun Oomen (pen.).

,,Molenschot toonde veel meer strijd en veel meer beleving dan SSW. Het natte en doorregende veld lag in ons voordeel, we wisten er heel goed mee om te gaan. De resultaten van de laatste weken zijn erg goed en spreken van veel vertrouwen’', gaf een apetrotse Molenschot-trainer Lorenzo Boudewijns aan.