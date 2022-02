Overzicht | WHS verslaat zwak Seolto, RFC op eigen veld te sterk voor Baronie

WHS-Seolto 5-2 (2-0) Arvin de Witte 1-0, Jasper Gunter 2-0, Thomas van der Wal 2-1, Arvin de Witte 3-1, Jeremy de Witte 4-1, Sebastian Stoop 4-2, Jasper Gunter 5-2.

In ruim een uur rolde WHS het organisatorisch zwakke Seolto op. Na de overtuigende 5-2 zege kan de periodetitel de ploeg uit Sint Annaland bijna niet meer ontgaan. Het andere inhaalduel tussen Halsteren en Noad’67 werd afgelast.

De destijds gestaakte wedstrijd werd vervolgd met een flitsstart van de thuisclub. Bij de eerste aanval al kreeg Jasper Gunter alle ruimte, om tijdig het balletje breed te leggen op Arvin de Witte: 1-0. Niet veel later schoot de weer in de diepte gelanceerde Gunter door de benen van de doelman de 2-0 binnen. In de tweede helft had Seolto de wind mee en zocht het de aanval, met de aansluitingstreffer van Thomas van der Wal als resultaat.

Even leek de gelijkmaker in de lucht te hangen, totdat Arvin de Witte de bevrijdende 3-1 onder de lat schoot. Op aangeven van Gunter zorgde Jeremy de Witte voor de 4-1, onmiddellijk gevolgd door de 4-2 van Sebastian Stoop. Drie minuten voor het einde legde Gunter de 5-2 eindstand vast. WHS-trainer Leon de Witte was blij met de sterke herstart van zijn team. ,,We hebben het goed afgemaakt en, gezien het verschil in doelsaldo met Halsteren, kan de periodetitel ons eigenlijk niet meer ontgaan.’’

RFC - Baronie 1-0 (1-0). 1-0 Ron van der Wulp.

Bij zat RFC Arco van As op de bank, hij was net uit quarantaine na een coronabesmetting. ,,Daardoor hadden we te weinig snelheid achterin om hoog op het veld te staan”, legde RFC-coach Paul van der Donk de tactiek van zijn ploeg uit. ,,We bleven op eigen helft, gaven hun de bal en wachtten op onze kansen.” De eerste kans werd weggegeven door Baronie en dankbaar achter Baronie-doelman Max Winde geschoten door Ron van der Wulp. Daarna gaf RFC weinig weg.

,,De eerste helft en aan het begin van de tweede helft hebben we nog een paar kansen gehad, maar daarna hebben we niets meer gecreëerd”, baalde Baronie-trainer Ricardo van den Bos. ,,We hebben gewoon te weinig gebracht.” ,,Dat is ook onze verdienste, we hebben gedisciplineerd gespeeld”, concludeerde Van der Donk.

Internos - FC Bergen 9-1

De wedstrijd tussen Internos en FC Bergen in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal was op voorhand al gedoemd om een duel tussen David en Goliath te worden. Uiteindelijk won de thuisclub, nog zonder puntverlies, inderdaad ruim van de Bergenaren (9-1), al moet gezegd worden dat de bezoekers zich in de mate van het mogelijke kranig verweerden.

Internos startte inderdaad voortvarend, opende in de aanvangsminuut de score via Devin Tholel, om er even later door een strafschop van Danny Poppelaars al 2-0 van te maken. Naar mate de eerste helft langer duurde werd de thuisclub wel steeds slordiger en sprong het te makkelijk op met de kansen. Ramon Krijnen tekende nog wel voor de 3-0, maar vervolgens was het wachten op de slotfase van de eerste helft voor Sven van Zwam en Jaye Musters (strafschop) de score naar 5-0 tilden.

De tweede helft had weinig om het lijf. Het overwicht van Internos bleef onveranderd groot, maar eigen slordigheid en enkele prima reddingen van Jeffrey Eijkmans zorgden ervoor dat de thuisclub lang op 6-0 bleef hangen, na opnieuw een strafschop van Poppelaars. Ook FC Bergen kreeg vanop de stip de kans te scoren, iets wat Amine Ait Moulad Ahmed feilloos deed. Een vrije trap van Van Zwam, waar iedereen zich op verkeek, Ramon Krijnen en Bart Boeren tilden de score in de slotfase nog naar 9-1.

SPS - FC De Westhoek 2-2 (1-1). 1-0 Kevin Uijl, 2-1 Marnix van der Slikke

De thuisclub had eigenlijk een zege nodig om de kloof naar de titelkandidaten te verkleinen. Dat lukte niet, al kon assistent-trainer Justin Quist wel de vinger op de zere plek leggen waarom SPS in tegenstelling tot voorgaande seizoenen dit keer niet meedoet in het titeldebat: ,,We missen door blessures al een heel seizoen enkele belangrijke spelers zoals de veel scorende Thijs van Zanten en Sven Uijl. Tel daarbij vandaag twee coronagevallen en nog een afwezige en het is duidelijk dat we gehavend startten.”

Toch maakte SPS het de bezoekers lastig. ,,We begonnen uitstekend, kwamen door Kevin Uijl al vlot op 1-0, maar daarna werd het al snel weer gelijk. Na rust werden we wat verder teruggedrongen, al kwamen we wel weer op voorsprong. Meteen na de aftrap werd het echter opnieuw gelijk. Het belangrijkste was vandaag dat de spelvreugde er van af spatte.”