Overzicht | WHS imponeert tegen concurrent Halsteren, derby tussen Dongen en Olympia’60 onbeslist

WHS-topscorer Gunter kijkt uit naar kraker tegen Halsteren: ‘Dit zijn de wedstrij­den die er écht toe doen’

SINT-ANNALAND - Met tien overwinningen op rij kijkt het nog ongeslagen WHS vol vertrouwen vooruit naar de topper tegen Halsteren. Ook Jasper Gunter, topschutter met negentien treffers, is rustig in het hoofd. ,,Alles valt dit seizoen bij ons op z’n plek. Het plaatje klopt helemaal. Ons spel is vaak vloeiend en ook de moeilijke potjes slepen we eruit.’’

4 maart