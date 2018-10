Overzicht | Vrederust legt VVC’68 op de slachtbank, Zwaluwe blijft op nul punten

De schatkamer van het Duitse voetbal

11:19 Ruim twee jaar geleden zitten er 1.300 voetbaltrainers op de tribune bij PEC in Zwolle tijdens, het door de KNVB georganiseerde, trainingscongres. Het eigenwijze land waar vanuit de veelgeprezen jeugdopleidingen de ene na de andere creatieve voetballer doorstroomde is in paniek. De nationale competitie wordt steeds minder van niveau, en internationaal breken we allang geen potten meer. Ons Nederlandse voetbal stevent af op een sportief bankroet. En we zoeken de oplossing vlak over de grens... in Duitsland.