Overzicht | Virtus en Oosterhout naar tweede klasse, doek valt voor Madese Boys

Aan een nieuw team bouwen in de vierde klasse? V­VR-aanvoerder Janssen moet er niet aan denken

In de derde klasse blijven; dat is het doel voor VVR voor het restant van dit seizoen. Een doel waarvoor de club nog vol aan de bak zal moeten de komende duels. ,,We hebben gelukkig nog alles in eigen hand.”

29 mei