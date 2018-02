Overzicht: Veel afgelastingen in West-Brabant, derby's in vierde klasse

zondag hoofdklasse b Baronie wint en klimt één plaats, Halsteren afgelast

19:30 Eindelijk lukte het Baronie ook in een uitwedstrijd eens een driepunter binnen te slepen. Bij Groene Ster in het Zuid-Limburgse Heerlerheide boekte een gehavende ploeg van Jurriaan van Poelje een knappe 0-2 overwinning. Met de zege gaan de Baronnen over Juliana'31 heen op de ranglijst, staan ze nog één punt achter BVC'12 en is de veilige twaalfde plaats met nog maar drie punten achterstand binnen bereik.