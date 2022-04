Overzicht | Unitas’30 niet voorbij Rood-Wit in zinderende derby, tien goals in Prinsenbeek

Column ‘Robert Braber kan met opgeheven hoofd terugkij­ken op veertien heftige maanden bij RBC’

Het was weer een roerige week bij RBC Roosendaal. Want FC Hollywood aan de Vliet - zo beschreef een supporter zijn club smalend op Twitter - was weer volop in het nieuws. Van de opgelegde straf van vijf punten in mindering na de vechtpartij tegen TSC ging welgeteld één puntje af. Een miniem succesje.

16 april