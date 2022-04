Overzicht | TSC en RBC scoren niet in beladen duel, geen winnaar bij Moerse Boys - Baronie

‘Laatbloei­er­tje’ Bastmeijer draait lekker als spits bij Dongen: ‘Continu loeren op die ene kans’

Loeren, goed timen en dan binnen luttele seconden toeslaan. Als spits van derdedivisionist Dongen volgt Sel Bastmeijer (21) iedere week dat stramien. Even rook hij aan het profvoetbal bij RKC, nu traint en werkt hij zich een slag in de rondte in Dongen. En niet zonder ‘opofferingen’. ,,Ik ga iedere dag rond 22.00 uur naar bed, sta iedere dag in de sportschool en denk ook bewust aan mijn voeding.”

1 april