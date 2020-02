Overzicht | Tholense Boys ziet kansen op periodetitel verder afnemen, ONI herpakt zich

zaterdag 3D ONI revan­cheert zich op ‘veld zo zacht als boter’, Zwaluwe kan periodeti­tel definitief vergeten

20:36 ONI won op bezoek bij BZC’14 nadat het de afgelopen vier wedstrijden verloren had. Binnen tien minuten had het de thuisploeg over de knie liggen en daarna was de wedstrijd gespeeld. Zwaluwe verloor bij BLC, maar in tegenstelling tot wat de uitslag doet vermoeden speelde Zwaluwe niet slecht.