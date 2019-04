Overzicht | Tholense Boys geeft het weg, ONI doet aan zomeravondvoetbal

Bredanaar en Groen Wit-spe­ler Zerouali absolute uitblinker bekerfina­le zaalvoet­bal

19 april In een perfecte ambiance gaven de zaalvoetballers van FC Eindhoven een fraai staaltje zaalvoetballes. Het eenzijdige duel tussen de koploper uit de competitie en de nummer zes Groene Ster (verschil 26 punten) was voor de rust al definitief beslist, 4-0. Bredanaar en Groen Wit-speler Mouhcine Zerouali was de grote uitblinker in de finale.