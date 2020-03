Overzicht | Smerdiek vergooit periodetitel, Internos haalt dubbele cijfers tegen PCP

Superspits Jongenelis is terug bij Achtmaal

7 maart 31 goals na vijftien wedstrijden: Roel Jongenelis is dit seizoen on fire bij Achtmaal. Met die ploeg gaat de 27-jarige Zundertenaar op jacht naar de titel in de vijfde klasse. ,,We gaan boven de magische grens van honderd goals uitkomen."