Overzicht | SCO verliest tweede wedstrijd op rij, Alliance klopt DVO'60 in Roosendaalse derby

Derby Moerse Boys en Halsteren vol emoties: ‘De finale van 2013 heb ik nog op dvd'

29 november Moerse Boys tegen Halsteren is een wedstrijd met een verhaal. De kleine dorpsclub heeft zich in de afgelopen vier ontmoetingen bewezen als angstgegner voor het ambitieuze Halsteren. Vooral de finale in de nacompetitie in 2013 staat bij de huidige captains Joris Goossens en Perry Bierkens nog in het geheugen gegrift.