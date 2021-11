Overzicht | RBC op valreep naast Kruisland, SAB wint met ruime cijfers in stadsderby tegen WDS’19

Grenswach­ters rekent voor rust af met NVS

Grenswachters had donderdagavond maar een half uur nodig om NVS op de knieën te krijgen tijdens een inhaalduel in de vierde klasse B. De bezoekers liepen in korte tijd uit naar een 0-3 voorsprong en NVS bleek niet in staat deze achterstand om te buigen in een positief resultaat.

21 oktober