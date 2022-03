Overzicht | RBC klopt Kruisland op bijzondere middag, Unitas'30 dendert door

Zondag 3A + 3B (West) Gastel pakt periode dankzij morsend Virtus, Groen Wit verliest opnieuw

In zondag 3A boekte DSE een comfortabele zege op Phillipine door de wedstrijd voor rust al in het slot te gooien en verloor Groen Wit voor de tweede keer op rij. In 3B had Virtus de periodetitel kunnen winnen, maar bleef de ploeg steken op een gelijkspel, waardoor het prijsje naar Gastel gaat.

18 maart