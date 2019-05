Overzicht | Prinsenland hervat titeljacht, Alliance stap dichter bij periodetitel

Zaterdag 4B FC Bergen speelt niet, Alliance blijft op koers voor periodeti­tel

21:41 Alliance won van Willem II en maakt daardoor nog altijd kans op de derde periode. Stefan Kok hielp Oosterhout met zes doelpunten aan een ruime zege tegen Unitas’30. Dosko was het meest gelukkig in de strijd tegen The Gunners. Olympia‘60 had het een helft moeilijk met DVO’60. Internos verloor van Peursum. FC Bergen kon geen team op de been brengen.