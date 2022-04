Overzicht | OVV’67 heeft met tien man geen kind aan HSC’28, Virtus heeft winst voor de tweede periode in eigen hand

Molenschot sluit door de 4-0 winst op FC Drunen wel aan bij TVC/Breda en Neerlandia’31 voor het kampioenschap. OVV’67 verstevigt de vierde plaats na de 0-2 -overwinning op HSC’28. Na de 3-1-overwinning tegen Slikkerveer uit Ridderkerk heeft Virtus de winst in de tweede periode geheel in eigen hand.

Zondag vijfde klasse A

Molenschot -FC Drunen 4-0 (0-0) - 1-0 Dave Boemaars, 2-0 Rik van Oosterwijck, 3-0 Tom Erkeland, 4-0 Rik van Oosterwijck.

“In de eerste helft verzuimden we om afstand te nemen. Na de pauze hadden we het betere van het spel en lukte het ons wel te scoren. Zondag wacht HZ’75 en dan zien we na afloop wat deze overwinning waard is gebleken”, zei een trotste Molenschot-trainer Marco Maas.

HSC’28 - OVV’67 0-2 (0-2) - 0-1 en 0-2 Ruben Alonso Taboada.

Na 20 minuten spelen kwam OVV’67 wegens een rode kaart met tien man te staan. “We hebben met tien man niets weggeven tegen HSC’28. Ruben Alonso Taboada was met twee prachtige doelpunten onze sterke man. We hebben verdiend gewonnen”, zei OVV’67-trainer Fatih Kaya. “We hadden twee momenten dat we niet scherp waren en krijgen binnen vijf minuten twee doelpunten tegen. in de tweede helft hebben we nog wel druk gezet, maar kregen geen echte kansen”, zei HSC’28-trainer Peter Deelen.

Zondag derde klasse B West 2

Virtus - Slikkerveer 3-1 (1-1) - 0-1 Slikkerveer, 1-1 Danny Oomen, 2-1 en 3-1 Hakim Mperanyl.

“Met deze sterke wind was voetbal bijna onmogelijk, waardoor het een rommelige wedstrijd werd. Het spel was te gehaast. In de tweede helft hebben we wat compacter gespeeld en hadden we ook de kans om tot 4- of 5-1 uit te lopen. De jongens hebben hard gewerkt en verdienen de complimenten”, zei een tevreden Virtus-trainer Henk Vos.

Zondag kan Virtus bij een overwinning op Irene’58 de tweede periodetitel veiligstellen. Virtus deelt nu met SC Gastel de eerste plaats op de ranglijst. Op basis van doelsaldo moet Virtus nog met een tweede plaats genoegen nemen.