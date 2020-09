Overzicht | ONI niet bij machte om een punt te pakken, Doelpuntenfestijn bij The Gunners tegen DHV

zondag hoofdklasse b Bruno Andrade trefzeker voor winnend Halsteren, Moerse Boys schrikt niet van nederlaag bij Juliana'31

6 september Nieuwkomer Bruno Andrade (ex-Willem II en Helmond Sport) had nog geen halfuur nodig om voor Halsteren te scoren. Fouad Idabdelhay besliste het duel in Nuenen: 0-2. Ondanks een vroege goal van Pim Goossens moest Moerse Boys haar meerdere erkennen in Juliana’31: 3-1. Jorik Mijnhijmer en Moustafa Mohammad zorgden voor een zege van Baronie in Rotterdam bij VOC: 0-2.