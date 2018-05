Overzicht: ODIO pakt periode, RBC haalt uit

zondag 4B Alliance geeft in laatste derby tegen BSC geen cadeautjes

18:22 Ondanks het feit dat Alliance na dit seizoen afscheid neemt van het zondagvoetbal en BSC de punten hard nodig heeft in de strijd tegen een nacompetitieplaats, was er geen plaats voor presentjes. Het inhaalduel uit de tweede periode tussen Achtmaal, nog vechtend tegen degradatie, en SAB, dat nog hoopt op nacompetitievoetbal, eindigde in een 1-1 gelijkspel.