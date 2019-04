Overzicht | Noad’67 kantelt Thoolse derby, FC Bergen krijgt er elf om de oren

Derde divisie zondag Arm Dongen fungeert als schiet­schijf in Volendam en verliest met 9-0

20:59 Dongen is in Volendam tegen een keiharde nederlaag aangelopen. Mede dankzij zeven treffers voor rust walste koploper Jong FC Volendam over de ploeg van Ruud Kaiser heen: 9-0.