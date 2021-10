Overzicht | Moerse Boys pakt thuis een puntje, RBC buigt achterstand om en wint

Zondag 4B Rimboe verschalkt Grenswach­ters, verliezend Achtmaal verprutst ‘heel veel’ kansen

10 oktober Tijdens het treffen tussen Grenswachters en Rimboe werd duidelijk dat de ploeg uit Wouwse Plantage een belangrijke outsider is in de strijd om de prijzen. Rimboe won met 0-2. Wernhout deelde de punten met METO en Achtmaal moest de meerdere erkennen in Nieuw Borgvliet.