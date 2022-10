Overzicht | Lees hier de verrichtingen van de West-Brabantse clubs

Zondag 2D Schol­laardt is terug als voetballer en helpt Oosterhout aan vliegende start: ‘Begon weer te kriebelen’

Het avontuur van Oosterhout in de tweede klasse is goed begonnen. De promovendus pakte gelijk de volle buit tegen Uno Animo. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Timo Schollaardt. Dat is een nieuw gezicht in het eerste elftal, maar geen onbekende bij Oosterhout. Vorig jaar was hij nog trainer van de onder-23, maar deze zomer begon het toch weer te kriebelen en hij sloot als speler aan bij het eerste elftal.

25 september