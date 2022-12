Overzicht | Lees hier alle uitslagen, wedstrijdverslagen en doelpuntenmakers van het West-Brabantse amateurvoetbal

Vierde divisie Geen Iowa maar Klein-Zun­dert voor Justin Houtzager; bij Moerse Boys is zijn gemiddelde wél hoog genoeg

Hij had de WK-kraker Nederland - Verenigde Staten graag in Amerika gekeken, maar nu stond Justin Houtzager gewoon in Breda te juichen. Bij vierdedivisionist Moerse Boys zijn ze maar wat blij dat het buitenlandse avontuur van de gewaardeerde kracht niet doorging.

5 december