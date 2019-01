Overzicht | Kozakken Boys wint uitwedstrijd, Smerdiek wordt weggevaagd door WHS, Internos haalt uit

Zaterdag tweede klasse F

VV Papendrecht – Zwaluwe 4-1 (0-1). 0-1 Pim Schonk (pen.), 1-1 Stephan Bravenboer, 2-1 Djerrel Saffignani, 3-1 Jearlon Martina, 4-1 Bravenboer.

‘’De eerste zestig minuten gaven we ontzettend goed partij tegen subtopper Papendrecht. Door wat klungelige goals kwamen we halverwege de tweede helft achter. Daarna gingen de hoofden van sommige spelers hangen en kwamen we er niet meer bovenop. De belangrijke wedstrijden komen er nu aan, we gaan nog altijd voor handhaving in de tweede klasse’’, verklaarde Zwaluwe-trainer Vincent de Klerk na afloop.

Zaterdag derde klasse B

Smerdiek-WHS 0-4 (0-2). 0-1 Jeremy de Witte, 0-2 Arvin de Witte, 0-3 Arvin de Witte, 0-4 Jasper Gunter. Rood (2x geel) Marco Wagner (Smerdiek), Tobi Priem (Smerdiek).

Na een afwezigheid van dertien maanden keerde Arvin de Witte terug op de velden. De sterkhouder van WHS drukte meteen zijn stempel op de wedstijd, door de 0-1 van Jeremy de Witte voor te bereiden en zelf de 0-2 voor zijn rekening te nemen. Kort na rust vuurde de aanvoerder ook nog op de binnenkant van de paal. Halverwege de tweede helft troefde de van een kruisbandblessure herstelde De Witte in een rechtstreeks duel Erik van Haaften af, om vervolgens koelbloedig voor 0-3 te zorgen. De 15-jarige invaller Jasper Gunter maakte het feest voor WHS compleet: 0-4. In de slotminuten moesten bij Smerdiek Marco Wagner en Tobi Priem met hun tweede gele kaart voortijdig naar de kant. De Witte had genoten van zijn rentree. ,,Hier heb ik langer dan een jaar op gewacht.’’

Dubbeldam-DHV 1-1 (0-0). 1-0 Raffalino Karg, 1-1 Jeffrey Bakx. Rood: Mahyar Zarrinphaker (Dubbeldam).

Halsteren-Klundert 2-2 (0-0). 1-0 Mike de Nijs, 1-1 Ramon Frijters, 2-1 Jess Ernest, 2-2 Peter van Wingerden.

Kogelvangers-Noad’67 4-1 (1-0). 1-0 Daan Oudhof, 2-0 Edgar van der Giesen, 3-0 Edgar van der Giesen, 3-1 Joost de Witte, 4-1 Jorn Moerland.

Prinsenland-Seolto 2-0 (1-0). 1-0 Jens Verhoeven, 2-0 Davey van Merriënboer.

Wieldrecht-De Fendert 1-0 (0-0). 1-0 Aron de Keijzer. Rood (2x geel) Robert Remijn(De Fendert).

Zaterdag derde klasse D

HSSC’61 – RFC 3-0 (0-0). 1-0 Bas Scheenhart, 2-0 Nicky van Dam, 3-0 Scheenhart.

‘’We hebben het de tegenstander lang moeilijk gemaakt, helaas vallen we vaak terug op dezelfde fouten. Door veel blessuregevallen en andere redenen van afwezigheid kan ik moeilijk een vast elftal bouwen. Ondanks de nederlaag moet ik het team wel complimenten geven voor de werklust en strijd die ze, met name de eerste helft, geleverd hebben’’, was RFC-oefenmeester Mo Duzgun duidelijk.

Zaterdag vierde klasse B

SKNWK – VVC’68 4-1 (0-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Jarno van Nieuwenhuize, 3-1 Fabian Le Feber. 4-1 Stijn Dooge.

DwO’15 – SC Stavenisse 2-2 (2-2). 0-1 Lorenzo van Haaften, 1-1 Rik Witham, 1-2 Erik de Rijke, 2-2 Kenny Braamse.

Vosmeer – Brouwershaven 5-4 (2-2). 0-1 Arnold Hanse, 1-1 Jeffrey Kruf (pen.), 1-2 Martijn Dalebout, 2-2 Joshua van Willigen, 2-3 Dalebout, 3-3 en 4-3 Van Willigen, 4-4 Robin van Mourik, 5-4 Van Willigen.

‘’Een teamprestatie, met name de tweede helft kwamen we iedere keer sterk terug. Een belangrijke overwinning op de hekkensluiter’’, sprak Vosmeer-trainer Frans Ceton na afloop.

Zaterdag vierde klasse C

Dosko – DVO’60 3-2 (1-0). 1-0 en 2-0 Sinan Yildiz, 2-1 Jeffrey Jurgens, 3-1 Yildiz, 3-2 Joey Rietdijk.

‘’Beide ploegen hebben veel kansen gemist, toch is deze winstpartij verdiend’’, waren de woorden van Dosko-trainer Ahmet Arslan na afloop.

FC Bergen – Alliance 0-3 (0-1). 0-1 Maikel Ubbink, 0-2 en 0-3 Ruben Brugmans.

Internos – Olympia’60 5-1 (2-1). 1-0 Jorik Scholten, 1-1 Dennis Aarts, 2-1, 3-1 en 4-1 Joël Luykenaar, 5-1 Devin van Tholel.

Unitas’30 – The Gunners; afgelast.

Oosterhout – Peursum 2-3 (2-0). 1-0 Thom van Hoof, 2-0 Youri Simons, 2-1, 2-2 en 2-3 Peursum.

Vrouwenvoetbal

Bavel VR1 – RVVH VR1 2-1 (1-0). 1-0 Lisa Jansen, 2-0 Hilde Veth, 2-1 RVVH.