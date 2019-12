Overzicht | Internos op schot in restant tegen Dosko, Halsteren houdt Klundert van zich af

COLUMN In 2020 zal iedere beschikba­re TSC’er er de schouders onder moeten zetten

10:01 En wéér staat er een grote amateurvoetbalclub uit de regio in brand. Waar eerder dit jaar aan De Blauwe Kei bij Baronie de vlammen uit het dak sloegen staat nu de Oosterhoutse grootmacht TSC in de hens. Het blussen is inmiddels begonnen, al zal het puin nog lang na smeulen.