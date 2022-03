Overzicht | Internos geeft periodetitel in extremis weg, The Gunners wint door goal in blessuretijd

Zaterdag 4C en 4DDe topper MOC’17 – Internos in de vierde klasse C zaterdag eindigde vanavond op 3-3. DHV haalde eveneens in, Vrederust bleek met 0-2 te sterk. The Gunners scoorde in blessuretijd de winnende goal op bezoek bij Boeimeer. SCO won bij Baronie en Rijen verloor kansloos van DESK.

Zaterdag vierde klasse C

MOC’17 – Internos 3-3 (2-1). 0-1 Jaye Musters, 1-1 Joshua Becht, 2-1 Rick de Vlam (ed), 2-2 Sven van Zwam, 2-3 Jaye Musters, 3-3 Milad Najib.

MOC-trainer Ger Musters was blij met het punt: ,,Ik moet toegeven dat Internos vooral wat beter was aan de bal vanavond, we kregen er niet echt grip op. Daar was het aan onze kant te onrustig en slordig voor. Na de 2-3 in de 80ste minuut zijn we met vier spitsen gaan spelen, wat ons gelukkig nog een punt opleverde.”

Veel kansen waren er aan beide zijden niet te noteren, dat er toch zes doelpunten vielen was mede te danken aan beide doelmannen, die niet de beste avond kenden. Bovendien kwam het mooiste doelpunt van de avond op naam van Rick de Vlam, die met de rug naar de goal de bal ineens op de slof nam, maar het kleinood in zijn eigen kruising zag vliegen.

Internos-trainer Paul van Dijk baalde dan ook stevig na afloop: ,,We geven gewoon twee doelpunten weg. Ik vond ons vooral na rust heer en meester, we kunnen dus gerust stellen dat we onszelf niet beloond hebben. Toch, als we dit niveau vasthouden is er nog niets verloren dit seizoen.” Lachende derde werd het massaal op de tribune aanwezige Steenbergen, dat door de late 3-3 alsnog de periodetitel in de schoot geworpen kreeg.

DHV – Vrederust 0-2 (0-2). 0-1 Chiel Knoet, 0-2 Siem van Keijzerswaard.

,,We startten veel te slap, en keken al na drie minuten tegen een achterstand aan. Dan weet je dat je het tegen Vrederust erg lastig krijgt, zeker als je niet kunt beschikken over je sterkstre elf. Nog voor rust werd het 0-2, we zijn nooit bij machte geweest om terug te komen,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen. Bezoekend trainer Wil Raats zag zijn team goed reageren na de verrassende nederlaag van afgelopen zaterdag: ,,Misschien moeten we altijd maar op dinsdag gaan voetballen. Een terechte overwinning, met twee goede doelpunten in een wedstrijd waarin wij in mijn ogen het beste van het spel hadden.”

Zaterdag vierde klasse D

Boeimeer - The Gunners 0-1 (0-0). 0-1 Lucas van Steen.

The Gunners scoorde in blessuretijd de verlossende treffer. ,,Het bleef heel lang 0-0 en dan kan die goal aan beide kanten vallen. Het was een enorme opluchting dat we nog scoorden”, vertelde The Gunners-coach Brian Piris. Voor The Gunners was het derby-gevoel wat sterker aanwezig dan bij de thuisploeg. ,,We hebben het over de vierde klasse, niet over de Eredivisie”, relativeerde Boeimeer-coach Tom Looijmans. Looijmans baalde van de nederlaag, maar was tevreden met het spel van zijn ploeg: ,,Verdedigend stond het goed, The Gunners heeft maar weinig kansen gehad.” ,,We creëren te weinig en hebben moeite met scoren”, gaf Piris toe. Uiteindelijk was het een spelhervatting die The Gunners op weg hielp. Lucas van Steen stond op de juiste plek om binnen te tikken.

DESK - Rijen 9-0 (3-0).

DESK was simpelweg te goed voor Rijen. ,,Er was geen eer te behalen. DESK is een maatje te groot voor ons”, reageerde Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuizen.

Baronie - SCO 0-1 (0-1). 0-1 Noa Peeters.

,,Reclame voor het voetbal”, reageerde SCO-trainer Maikel Cohen na afloop. ,,Het tempo was hoog, er was veel strijd en wij hadden de beste kansen.” Ricardo van den Bos van Baronie was iets kritischer op zijn ploeg: ,,De intensiteit was goed, maar vooral de eerste helft was rommelig. SCO zette hoog druk en wij hadden daar moeite mee.” Na een klein half uur schoot Noa Peeters de bal binnen, dat bleek uiteindelijk de winnende treffer te zijn. ,,We liepen daarna achter de feiten aan en we hebben te weinig afgedwongen voor een punt. Het wil even niet lukken op dit moment”, concludeerde Van den Bos.