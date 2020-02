Overzicht | Halsteren geeft concurrentie het nakijken, ONI lijkt magie kwijt te zijn

Het is februari. Na anderhalve maand mogen nu ook de zaterdagvierdeklassers eindelijk weer voetballen. VVC’68 gaf gelijk een signaal af aan koploper Internos door te laten zien dat het het scoren nog niet verleerd is. In de derde klasse B blijft het zaterdagelftal van Halsteren maar uitlopen op de concurrentie.