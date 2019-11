Overzicht | Halsteren en SPS kunnen periodetitels ruiken, ONI blijft maar winnen

Avonturier Davey Dielemans terug op oude nest

14:31 Oost west, thuis best. Dat spreekwoord is wel van toepassing op de nog prille voetbalcarrière van Davey Dielemans (24). De speler van Neerlandia'31 is na avonturen bij Baronie en Rijen weer terug in het oude vertrouwde Dorst.