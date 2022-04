Overzicht | Groen Wit pakt één punt in Terneuzen, Terheijden schuift WDS'19 simpel aan de kant

Groen Wit speelde met 2-2 gelijk in Terneuzen en mocht zelfs even ruiken aan de overwinning, maar de 2-3 in de laatste minuut werd tot ontsteltenis van trainer Martijn van Galen afgekeurd. Terheijden verkleinde de achterstand op koploper RFC door met 5-0 te winnen van WDS’19. In de vierde klasse D kon Viola de overwinning niet over de streep trekken tegen tien man van WSJ.

Zondag derde klasse A

Terneuzen - Groen Wit 2-2 (1-0) - 1-0 Sinan Coban (pen.), 1-1 Tijn van Galen, 1-2 Zakaria Zerouali, 2-2 Devano

,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen. We kregen echter alles tegen in deze hectische wedstrijd. De scheidsrechter heeft ons zeker twee strafschoppen onthouden. Een gelijkspel tegen is een goed resultaat, maar er had zeker meer ingezeten. Bij de 2-2 was de bal zeker drie meter achter geweest voordat de voorzet kwam, waarna ze hem zo binnentikken. In de laatste minuut scoren wij nog 2-3, maar om onbegrijpelijke redenen keurt de scheidsrechter deze treffer af”, zei Groen Wit-trainer Martijn van Galen, die zelf ook met een rode kaart werd weggestuurd.

Zondag vierde klasse C

WDS’19 - Terheijden 0-5 (0-2) - 0-1 Jordi Wirken, 0-2 Reinout Louman, 0-3 Jamy de Koning, 0-4 Stijn Sibon, 0-5 Jamy de Koning.

Terheijden, dat al de eerste periodetitel op zak heeft, verkleinde door de ruime 0-5-overwinning op WDS’19 de achterstand op koploper RFC tot 12 punten. ,,De eerste plaats is voor ons geen issue meer. Wij richten ons op de nacompetitie. De 0-5 was een magere afspiegeling. We hadden gezien de gekregen kansen dubbele cijfers kunnen halen”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. Bij Terheijden maakte de 43 jarige Cyril van Ginneken zijn rentree.

WDS’19 had de punten hard nodig om uit de gevarenzone te komen. Door deze nederlaag blijft de strijd om lijfsbehoud actueel voor de ploeg uit de Haagse Beemden. ,,Als je met 0-5 verliest dan heb je niets te zeggen. Terheijden is een van de betere ploegen uit deze competitie”, constateerde WDS’19-trainer Martijn van Wanrooy

Zondag vierde klasse D

WSJ - Viola 0-0

,,We doen ons vreselijk tekort in deze wedstrijd. We hadden de overhand. In de eerste helft krijgen we twee grote kansen, maar benutten ze niet. In de tweede helft komt WSJ met tien man te spelen, maar ondanks de numerieke meerderheid en drie levensgrote kansen konden we niet scoren. Zelf hebben we niets weggeven”, zei Viola-trainer Dennis de Bruijn.