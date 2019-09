Overzicht | Dosko begint competitie bij Boeimeer, WHS geeft Seolto een pak rammel

Berry Powel kopt oude werkgever Kozakken Boys uit KNVB-be­ker

24 september Het bekeravontuur van Kozakken Boys is voorbij voor het goed en wel is begonnen. In de laatste kwalificatieronde richting het hoofdtoernooi gingen de Werkendammers in Veenendaal onderuit tegen GVVV: 2-1.