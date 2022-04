Overzicht | Dongen verliest in slotminuut in Beverwijk, driepunters voor Baronie en Halsteren

In de derde divisie D van het zondagvoetbal stond voor Dongen vanavond een trip naar Beverwijk op het programma. Lang leek er een puntje mee naar Brabant te gaan, maar in de slotminuut ging het alsnog fout, 2-1. Zowel Baronie als Halsteren hielden drie punten over aan hun verre uitwedstrijd. Baronie versloeg in Zieuwert thuisclub RKZVC, Halsteren versloeg Minor.

DEM – Dongen 2-1 (1-1). 1-0 Twan Verswijveren, 1-1 Fatih Kamaci, 2-1 Ugur Kaya.

Voorafgaand aan het duel was Dongen gewaarschuwd voor de thuisclub, die lang in de gevarenzone bivakkeerde maar uit de laatste vier duels acht punten puurde. ,,Ze hebben voetballend echt geen onaardig elftal,” stelde Dongen-trainer Osman Erbas, die zag dat een mogelijke vierde plaats in rook opging.

,,Zuur, maar uiteindelijk hebben wij zelf te weinig gebracht. Als je dit soort wedstrijden niet wint verdien je ook niet om zo hoog te staan. Het was echt zo’n doordeweekse voetbalavond waar je je op de bank zit te verbijten. Een lange reis, veel regen en een erg harde wind met bovendien ook nog eens een erg onsportief thuispubliek zorgde niet bepaald voor gunstige omstandigheden.” De thuisclub startte furieus en verzamelde al in het openingskwartier drie doelkansen. Het was een opmaat naar meer, want nadat Maxwell Frimpong in de 15de minuut een strafschop miste was het een minuut later wel raak. Dongen kreeg een hoekschop niet goed weg, waarop Twan Verswijveren de bal binnenschoot.

,,Terecht op dat moment,” vond Erbas. ,,Daarna herstelden we ons, gaven weinig meer weg, en kwamen op slag van rust op gelijke hoogte.” Die 1-1 leek ook de eindstand te worden, een score die in de ogen van Erbas een terechte afspiegeling zou zijn geweest: ,,De tweede helft was erg matig van beide kanten.” Opnieuw was het een in eerste instantie afgeslagen hoekschop die Dongen de das om deed. Dit keer was het Ugur Kaya die scoorde en de drie punten in Beverwijk hield.

RKZVC-Baronie 0-2 (0-2) 0-1 Yassine Mejres, 0-2 Jens Wirix.

Voor de rust was de ploeg van Jurriaan van Poelje tweemaal dodelijk, met beide keren Jorik Mijnhijmer als aangever. Yassine Mejres zorgde voor de 0-1, gevolgd door een mooie treffer van Jens Wirix. De Bredanaars leken de geschorste middenvelder Noël de Graauw niet te missen en kwamen nooit in de problemen, ook na rust niet.

Van Poelje was trots op de geleverde teamprestatie. ,,We spelen een wereldpartij. We hebben geen schot op doel gehad. Op het eind hebben we het zakelijk uitgespeeld, ook dat is een kwaliteit.’’ Komende zondag wacht volgens Van Poelje het cruciale duel met Juliana’31. ,,Vanaf nu spelen we enkel finales.’’

Minor-Halsteren 1-2 (1-0) 1-0 Cem Unal, 1-1 Nishant Jagernath, 1-2 Redwan Zerhouni.

Halsteren trof een tegenstander die van meet af aan volop druk zette en halverwege verdiend de leiding nam. ,,We zijn aan het harken. Het was rommelig van onze kant’’, vond coach Erwin de Nijs. In de rust werd erop gehamerd om meer karakter op de mat te leggen.

Die strijdlust leverde een overwicht op, maar het duurde tot in het laatste kwartier voordat Nishant Jagernath voor de gelijkmaker zorgde. Na een mooie aanval door de as tikte de diepste middenvelder de 1-1 binnen. Op dat moment was Jasper Waalkens als verrassende invaller al binnen de lijnen gekomen. Waalkens luisterde vijf minuten voor het einde zijn entree op met een assist op Redwan Zerhouni: 1-2. De Nijs was blij met het sterke optreden na rust. ,,Iedereen leverde de arbeid die nodig was, ook onze meest technische spelers. Op karakter hebben we de wedstrijd gewonnen.’’