Overzicht | DHV weet weer wat winnen is, Tholense Boys laat kansen liggen

zaterdag 3D RFC-coach Mo Duzgun voelt zich bestolen

21:35 RFC leek op een punt af te stevenen in de clash met GVV’63 waar belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud op het spel stonden. In de blessuretijd werd een doelpunt van GVV’63 ondanks buitenspel goedgekeurd. Het zorgde voor een nederlaag, tumult en een rode kaart voor Ayhan Uslu.