OVERZICHT | Derby in Fijnaart eindigt in remise, ONI pakt een punt bij runner-up

Zaterdag 3B en 3DZwaluwe legde een slechte wedstrijd op de mat in 3B, waar de derby tussen De Fendert en Klundert in een remise eindigde. In 3D pakte ONI in de slotfase nog een puntje tegen Schelluinen. Een overzicht.

Zaterdag derde klasse B

De Fendert- Klundert 2-2 (1-0) 1-0 Grace Kitenge (e.d.), 1-1 Loïc Luzolo, 1-2 Ramon Frijters, 2-2 Nick Krijnen.

Iedereen kon leven met het gelijkspel, hoewel Klundert zeven minuten voor het einde het potje er leek uit te slepen. Ramon Frijters scoorde na een schitterende loopactie: 1-2. Terwijl de bezoekers het feestje nog aan het vieren waren sloeg Nick Krijnen met het hoofd toe: 2-2. Voor de rust had Krijnen ook een belangrijk aandeel in het openingsdoelpunt, met een vrije trap die via de knie van Grace Kitenge in de goal verdween: 0-1.

Kort na de hervatting bracht Loïc Luzolo met de typische actie van de spits beide partijen op gelijke hoogte: aannemen met de rug naar het doel toe en uit de draai raak: 1-1. ,,Een open wedstrijd’’, vond De Fendert-coach Ad Palings. Klundert-trainer Marco van Dijnsen noemde de uitslag terecht. ,,Maar zuur dat we het op het eind toch weer weggeven.’’

Zwaluwe legde een slechte wedstrijd op de mat in 3B. In 3D pakte ONI in de slotfase nog een puntje tegen Schelluinen. In 4D scoorde The Gunners in blessuretijd de winnende goal op bezoek bij Boeimeer. SCO won bij Baronie en Rijen verloor kansloos van DESK.

Zwaluwe - Kapelle 0-4 (0-2). 0-1 en 0-2 Jeroen van Overloop, 0-3 Jurien Hoogesteger, 0-4 Reinier Goedemondt.

,,Het was gewoon niet goed”, concludeerde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg. ,,Ik had het wat anders neergezet na de nederlaag afgelopen zaterdag tegen Tholense Boys, er moest iets veranderen.” Maar Zwaluwe kwam al snel op 0-1, waardoor de tactiek de prullenbak in kon. ,,In de rust hebben we afgesproken veel risico te nemen.” Dat pakte niet goed uit want na een kwartier maakte Kapelle 0-3 en was de wedstrijd gespeeld.

Zaterdag derde klasse D

ONI - Schelluinen 1-1 (0-0). 0-1 Damien de Jong, 1-1 Rick Fioole (pen.).

ONI sprokkelt punten. Na de overwinning afgelopen zaterdag pakt de ploeg uit ‘s Gravenmoer nu een punt bij nummer twee Schelluinen. ,,Ik heb een fris en energiek ONI gezien”, complimenteerde trainer Mark Kroese zijn ploeg. ,,Misschien verdienden we iets meer dan een gelijkspel, maar als je in de laatste minuut gelijk maakt moet je ook tevreden zijn.” Nadat ONI halverwege de tweede helft op achterstand kwam trok het de wedstrijd meer naar zich toe. Sander Blom heerste op het middenveld, maar ONI miste de rust voor de goal om gelijk te maken. Vlak voor tijd schoot Rick Fioole vanaf elf meter de 1-1 op het bord.