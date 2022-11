Overzicht | De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Zaterdag 4C Amusante stadsderby tussen The Gunners en Baronie eindigt door beenbreuk in mineur

,,Het is gebroken”, stelde The Gunners-verdediger Timo Trentelman opvallend rustig zelf de diagnose in de 94ste minuut, terwijl hij na zijn eigen te late en nogal onbesuisde tackle het veld afkroop. De scheenbeenbreuk wierp een schaduw over een mooie voetbalmiddag waarin The Gunners en Baronie elkaar in evenwicht hielden, 2-2.

