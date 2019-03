Overzicht | Belangrijke zege voor Tholense Boys, Prinsenland koploper af

ZATERDAG 3B Prinsen­land koploper af na verrassend gelijkspel tegen hekkenslui­ter

20:37 Hekkensluiter Smerdiek hield kampioenskandidaat Prinsenland zaterdag verrassend op 2-2. DFC is de nieuwe lijstaanvoerder in de derde klasse B, na een 3-0 zege op Klundert. De Fendert zakt steeds verder weg en verloor van ZSC’62: 0-1. DHV en Seolto deelden de punten in een matig duel.