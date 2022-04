Overzicht | Belangrijke zege Moerse Boys, wéér geen goal Halsteren en Hoeven wint dankzij kopgoal van kleinste speler

overzicht Trainers­car­rou­sel amateur­voet­bal | TPO kiest voor Taco Brouwer, ONI haalt Van Ommen binnen

De trainerscarrousel in het West-Brabantse amateurvoetbal draait volop. Wie is nog niet uitgekeken op zijn groep en wie is toe aan een nieuw avontuur? Je leest het in dit overzicht.

14 maart