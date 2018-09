Overzicht | Baronie verpulvert Papendorp, Halsteren wint nip van Unitas, Dongen pakt eerste punten

VV Baronie - Papendorp 8-1

Papendorp zat totaal niet lekker in de wedstrijd, want voor rust stond de ploeg al met 4-1 achter door doelpunten van Moustafa Mohammad, Nizar Mekkaoui (2) en Jorik Mijnhijmer. Namens de uitploeg deed Hicham Chatouani wat terug na een defensief slippertje.

GVV Unitas - Halsteren 0-1

Voor de neutrale toeschouwer was het geen spektakel om naar te kijken. Halsteren was de bovenliggende partij, maar kon dat niet in de score uitdrukken. Pas in de 54ste minuut kreeg GVV Unitas een grote kans, maar er werd gemist voor een leeg doel. Met nog een half uur op de klok was het uiteindelijk Karim Didi die de score opende voor Halsteren en daarmee de eindstand bepaalde.

Blauw Geel'38 - Dongen 0-2

Dongen is van de nul af in de derde divisie zondag. De ploeg van trainer Ruud Kaiser won met 0-2 op bezoek bij Blauw Geel'38.

Thomas Schilders maakte beide doelpunten voor de bezoekers. ,,Toch is het een teamprestatie", meende de spits. ,,We hebben er hard voor gewerkt. We waren niet in paniek. We wisten dat we punten zouden gaan pakken."