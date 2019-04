Overzicht | Baronie en Halsteren spelen gelijk, RBC morst ook

derde divisie Ruud Kaiser over histori­sche slachting van Dongen: ‘Alleen afscheids­wed­strijd Cruijff was erger’

13:52 Een dag na de historische 9-0 nederlaag van Dongen op bezoek bij Jong Volendam blikt Ruud Kaiser terug op de afgang van zijn ploeg. Volgens de trainer is zijn ploeg zaterdagavond van het kastje naar de muur gestuurd. ,,Het enige positieve puntje is dat het geen dubbele cijfers zijn geworden, want dat had ook gekund.” Nog nooit verloor Dongen in competitieverband met zulke cijfers.