Overzicht | Baronie boekt ruime zege, Victoria’03 haalt uit tegen koploper Groen Wit en Viola wint derby

Cluzona-fenomeen Maas neemt de leiding in Zilveren Schoen-klassement, WHS-spits Gunter maakt hattrick

Ruben Maas is de nieuwe koploper in het Zilveren Schoen-klassement. De topschutter van Cluzona maakte donderdagavond een hattrick en ging zo Yoeri Rombouts van Kruisland voorbij op de ranglijst. Jasper Gunter van WHS maakte er midweeks ook drie en is de nieuwe nummer drie.

25 februari