Overwinning voor Halsteren met een lach en een traan

Thomas Marijnissen zette zich achter een vrije trap en schilderde de bal van dertig meter in de kruising, via de binnenkant van de paal: 1-0. Niet veel later mocht Thom Berendsen namens Longa zo maar door de Halsterse defensie wandelen en in het lege doel schieten: 1-1. Pietersma was bij het uitkomen al met een schreeuw tegen de grond gegaan. Naar verwachting is de ongelukkige goalie voor de rest van het seizoen uitgeschakeld vanwege het afscheuren van de achillespees in zijn linkerbeen.