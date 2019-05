Overwinning op UDI'19 voor Baronie een keerpunt na vier wedstrijden zonder winst

VIDEONee, ze hebben nog steeds niks in eigen hand. En dat ze na afgelopen week weer bovenaan de hoofdklasse B staan, is bij de gratie van het feit dat nummer twee Groene Ster twee wedstrijden minder gespeeld heeft. Maar wat was de blijdschap groot bij Baronie, toen vorige week op miraculeuze wijze in blessuretijd de overwinning werd binnengehaald tegen UDI’19. Trainer Jurriaan van Poelje is voorzichtig positief. ,,Deze overwinning was echt een keerpunt.”

Lang domineerden ze de wedstrijd, de mannen van Van Poelje. Dat op zich moet al lekker gevoeld hebben, na twee kansloze nederlagen op rij (2-7 thuis tegen Groene Ster, 3-0 uit bij Unitas). Het net werd echter niet gevonden. Toen besloot tegenstander UDI’19 een handje te helpen. Door rode kaarten voor keeper Nick van der Horst (hands buiten de zestien) en Jaap Kerkhof (neerhalen Nizar Mekkaoui) werd de bezoekende ploeg een kwartier voor tijd gereduceerd tot negen man. Trainer Van Poelje wisselde direct, en met verse aanvallers Alex Haas en Mark Schuit in het veld leek Baronie eindelijk toe te kunnen slaan. Het tegendeel bleek waar: de gehele Baronie-defensie, inclusief doelman Robbert van Oorschot, verkeek zich luttele minuten later op een verre vrije trap van UDI, die plotsklaps binnen waaide: 0-1.

Haas

Even leek Baronie weer tegen een grote deceptie aan te lopen. Supersub Alex Haas had andere plannen. Door twee doelpunten, eentje in de 88ste minuut en eentje in de extra tijd, bezorgde hij zijn ploeg in de absolute slotfase van de wedstrijd alsnog de broodnodige drie punten, en de eerste overwinning in vijf wedstrijden. Een invalbeurt om van te dromen. Haas, die het dit seizoen bij Baronie vooral genoegen moet nemen met late invalbeurten, wil van een sollicitatie naar een basisplek niets weten. ,,Ik kan door omstandigheden maar een keer in de week trainen. Dat weten de jongens, en daar hebben ze begrip voor. Maar dat betekent ook dat ik niet zomaar in de basis terecht zal komen”, zegt hij, met een bescheiden glimlach. ,,De basiself staat nu, en die doet het goed. Ik ben blij met elke kleine bijdrage die ik dit seizoen nog aan deze ploeg kan leveren.”

Keerpunt

Trainer Jurriaan van Poelje noemt de overwinning op UDI ‘een keerpunt’. ,,Na vier wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben, komt er ook een bepaalde druk, met name op het zelfvertrouwen van de spelers. Dat hebben we nu doorbroken.” En juist dat gewonnen vertrouwen, dat kan volgens Van Poelje nog wel eens belangrijk gaan zijn om de lastige weken die Baronie achter de rug heeft definitief om te draaien. ,,Vertrouwen betaalt zich uit in beter veldspel, en het creëren van meer kansen. Hopelijk worden die kansen dan wel weer meteen afgemaakt, zoals dat in andere fases van de competitie gebeurde.”

Toekijken

Baronie komt zelf pas 19 mei weer in actie, op bezoek bij Meerssen SV, en kan dus de komende twee speelrondes rustig toekijken en hopen dat de concurrentie ergens punten laat liggen. Trainer Van Poelje heeft een duidelijk plan voor de rustperiode. ,,Eerst een weekje rust, om alle pijntjes te laten herstellen en te genieten van de overwinning. Daarna gaan we weer volle bak aan de slag in voorbereiding op de volgende wedstrijd. We hebben nog twee finales, waarin we zo goed mogelijk willen spelen en zo veel mogelijk punten willen halen. Dan zien we wel waar het schip strandt.”

