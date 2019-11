Overtraind The Gunners kan na rust geen vuist maken tegen Internos, Baronie rolt stadsgenoot PCP op

Baronie - PCP 6-0 (3-0). 1-0 Kevin van de Luitgaarden, 2-0 en 3-0 Benjamin Kadic, 4-0 Tom van Beek, 5-0 Brent Lips, 6-0 Alpha Bundu.

Baronie kwam al na één minuut op voorsprong en stond na een kwartier op 3-0. “Ongelukkige tegendoelpunten. Een voorzet die erin waaide en een van richting veranderd schot”, noemde de balende PCP-coach Hassan Lammou op. “Na de voorsprong sloop er wat gemakzucht in mijn ploeg en waren de grootste kansen voor PCP”, zag Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

Dosko - Alliance 1-1 (0-1) 0-1 Ruben Brugmans, 1-1 Achraf el Bousksaki (pen.).

“Tot enkele meters voor het doel ging het goed, maar dan hield het op. We misten gewoon scorend vermogen”, verzuchtte Alliance-trainer Ronald van Oeveren. Dosko-conculega Ahmed Arslan kon beter leven met een punt. “Dit punt was hard nodig en goed voor onze motivatie. Over het hele duel gezien vond ik dat de eindstand een terechte weergave was.”

The Gunners - Internos 0-5 (0-1) 0-1 en 0-2 Kjell van Toledo, 0-3 Jaye Musters, 0-4 Devin Tholel, 0-5 Mike van Noord.

The Gunners-coach René van Nijnatten kon geen plaatsnemen in de dug-out vanwege rugklachten. Assistent-coach Jeroen Ras zag The Gunners Internos de eerste helft overrompelen: “Internos is de best voetballende ploeg uit de competitie. We wilden ze verrassen en dat lukte.” Internos-trainer Erik Nijssen bevestigde de woorden van Van Nijnatten: “Voor rust stonden we niet goed, zochten te veel de diepte. In de tweede helft zetten we dat recht en heeft de tegenstander weinig meer te vertellen gehad.” Ras legde de vinger op de zere plek. “De oorzaak lag al op vrijdagavond. Een aantal jongens gingen te lang door waardoor ze het conditioneel niet volhielden.”



Vrederust - Boeimeer 1-0 (1-0) 1-0 Siem van Keijzerswaard.

Boeimeer keek al na vijf minuten tegen een 1-0-achterstand aan en moest na twintig minuten met tien man verder. Na een verkeerde ingooi trok Jonathan Fiddelers aan de noodrem. “We hadden in de tweede helft met tien man veel druk gezet”, vertelde Boeimeer-coach Lorenzo Boudewijns trots. “Ik kon de jongens alleen maar complimenteren, we creëerden nog een aantal goede kansen.” Stefan van den Boom, assistent-trainer van Vrederust, was vooral tevreden over de eerste 45 minuten. “Een uitstekende eerste helft waarin we vergaten uit te lopen naar 2-0 of 3-0. Tegen tien man kregen we het na rust nog lastiger dan tegen elf man. Bovendien werden we erg slordig in de afwerking.”

VVC’68 - DHV 3-1 (2-0) 1-0 Jeroen Augustijn, 2-0 Ferry Meijer, 2-1 Mamadi Sidibe, 3-1 Ricky Willigers.

Ondanks het verlies was DHV-trainer Erik van der Giesen niet ontevreden; “Als team hebben we goed gespeeld tegen een VVC dat niet echt veel kansen afdwong. Voor de 1-0 raakten wij via Jeffrey Bakx de lat. Na de snelle 2-1 na rust bleven we lang in de wedstrijd, maar een genegeerd vlagsignaal van onze grensrechter gevolgd door de 3-1 brak ons verzet”.