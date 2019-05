Oud-trainer Peter Maas: ‘Knap als Baronie nacompetitie haalt, Halsteren favoriet’

Met Baronie acteerde hij in de hoofdklasse en plaatste hij zich voor de topklasse, beide destijds het derde niveau van Nederland. In 2008-2009 was Baronie ook verwikkeld met Gemert in de titelstrijd. Het kwam op de laatste wedstrijd aan. Koploper Baronie moest naar EVV, dat ook nog meestreed, Gemert moest hopen op Bredaas puntenverlies. De Bredase club trok het over de streep. Een jaar later volgde weer een strijd met Gemert. ,,We moesten bij de eerste vier eindigen om ons te plaatsen voor de nieuw gevormde Topklasse. Rond februari zag het er minder goed uit, we stonden vijfde. Van de laatste tien wedstrijden wonnen we er negen. Dat ene gelijkspel tegen Papendrecht koste ons achteraf de titel (die ging naar Gemert, red.).”