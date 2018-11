Oud NAC’er Van Bergen verlengstuk op veld van The Gunners

Op zijn negentiende verruilde Frank van Bergen The Gunners voor de grote stadsgenoot NAC. Twee seizoenen speelde hij in het tweede team van de Parel van het Zuiden. ,,Achteraf gezien, is het zonde dat ik niet eerder opgepikt ben”, kijkt hij terug op die periode, bijna twintig jaar geleden. ,,Dan was ik niet met zo’n grote achterstand bij NAC gekomen. Maar het was een droom die uitkwam.”