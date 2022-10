Oud-Cluzona-spits schiet Victoria'03 naar winst: ‘Een topprestatie van mijn ploeg’

Overzicht Dongen in onthutsen­de vorm kansloos tegen VVV-Ven­lo? Brabantse amateur­clubs stunten wel vaker tegen de profs

Nee, favoriet is Dongen vanavond allerminst tegen VVV-Venlo. Maar toch: het is en blijft een bekerduel en dan gebeuren er wel eens gekke dingen. In de rijke historie van de TOTO KNVB Beker zorgden Brabantse amateurverenigingen al vaker voor een sensatie tegen profclubs. Een overzicht.

