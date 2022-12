Osman Erbas vindt met Moerse Boys nieuwe club én uitdaging: ‘De club was er als de kippen bij’

Vierde divisie Huiswerk voor Halsteren: ‘Mijn verdedigen­de middenvel­der is topscorer, dat zegt genoeg’

Met het nodige huiswerk gaat Halsteren-coach Erwin de Nijs de winterstop in. Het op de valreep behaalde 1-1 gelijkspel tegen Hoogland gaf stof tot nadenken. ,,We zullen meer en andere manieren moeten verzinnen om voor het doel te komen. De kwaliteit in en om de zestienmeter moet omhoog.”

